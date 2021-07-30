FKA, 4 projeyi başarılı buldu

Fırat Kalkınma Ajansı 2021 yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı değerlendirme sonuçlarına göre Malatya, Bingöl ve Elazığ'da Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında 4 proje başarılı bulundu.

Proje değerlendirme sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, ajans olarak Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında Bingöl, Elâzığ, Malatya ve Tunceli"de faaliyet gösteren yerel aktörlerin etkinliğini artırmak üzere danışmanlık, eğitim, ulusal, uluslararası sertifika ve belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini hedeflediklerin söyledi. Bu yıl ilk kez özel sektörden paydaşların da başvuru sahibi olabileceğini vurgulayan Yoğunlu, “Programımızın imalat sanayi, turizm ve tarım alanında faaliyetlerini sürdüren işletmelerimizin özellikle kurumsallaşma, yönetim, verimlilik ve markalaşma alanlarında gelişimine katkı sağlayacağını ifade ediyorum. Bu bağlamda özel sektör paydaşlarımızı da programa başvuru yapmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu. Yoğunlu, 700 bin TL bütçe tahsis edilen 2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan her bir projeye KDV dahil en fazla 50 bin TL tutarında eğitim, danışmanlık, sertifika ve belgelendirme faaliyeti desteği sağlanacağını kaydetti.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılı temasını Kaynak Verimliliği olarak belirlediğini ifade eden Yoğunlu, “Bu kapsamda yapılacak çalışmalara veya bölgesel kalkınma için önem arz eden icraatlara yönelik danışmanlık, eğitim ve ulusal, uluslararası sertifika ve belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi noktasında programımızla destek sağlanacaktır. Gerek uygulanacak eğitimler, gerekse de hayata geçirilecek danışmanlık hizmetleri ile programımıza başvuran başta özel sektörden paydaşlarımız olmak üzere bölgemiz kamu kurumları, mahalli idareleri, üniversiteleri ve diğer kurumlarında nitelikli insan kaynağının oluşturulması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, iş güvenliğinin artırılması, kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve yönetim süreçlerinin profesyonelleştirilmesi gibi alanlarda paydaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Sonuçların illerimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Yoğunlu, başarılı bulunan projeleri ise şöyle açıkladı;

"Malatya Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planının Hazırlanması Projesi. Malatya Sanayisinin Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviyesi ve Verimlilik Analizi Projesi. Bingöl’ün İhracat Potansiyelinin Geliştirilmesi Projesi. Elazığ Ticaret Borsası Teknik Atılım Projesi."

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