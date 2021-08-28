İnönü’ye “mekanda erişilebilirlik” sertifikası

Malatya İnönü Üniversitesi 10 fakülte ve birimiyle “mekanda erişilebilirlik” sertifikası almaya hak kazandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından “Engelsiz Üniversiteler” etkinliği düzenlendi. İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu Derslik Binası, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu Atölye ve Laboratuvar Binası, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu İdari Binası, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu Sosyal Tesisler Binası, Yaşam Merkezi ve Merkez Kütüphanesine “Mekânda Erişilebilirlik Adayı Olmaya Hak Kazanan Üniversitelere Turuncu Bayrak Sertifikası” verildi.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen sertifika törenine, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Kalkan, Engelsiz İnönü Koordinatörü Orhan Şahin, ödül alan fakülte ile birimlerin dekanları ve yöneticileri katıldı.

YÖK tarafından, üniversitelerde “Engelsiz Üniversite” çalışmaları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla “Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim” temalarıyla düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödül Töreni’nde “Mekanda Erişebilirlik”, “Eğitimde Erişebilirlik” ve “SosyoKültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik” olmak üzere 3 kategoride “Engelsiz Üniversite Bayrakları” ile farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına “Engelsiz Program Nişanı” verildi.

Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin temel hedefinin engelsiz üniversite, engelsiz kampüs ve engelsiz eğitim düşüncesi olduğunu belirterek, başarı gösteren fakülte ve birimleri tebrik etti.

Tören ödüllerin fakülte dekanlarına ve birim yöneticilerine takdiminin ardından sona erdi.

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