Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçının ardından

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) Süper Lig'in 3'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, yeterince gol pozisyonuna girdiklerini fakat meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadıklarını kaydederek, "Bu gün ilginç bir maç oldu. Kazanmak istediğimiz bir maçtı, yeterince gol pozisyonuna girdik. Üç maçlık kadar gol pozisyonu ürettik ama maalesef istediğimiz son vuruşu inanarak yapmadık, golü bulamadık. Ondan sonra futbolda olduğu gibi yaptığımız iki bireysel hata gol oldu. Rakip üç kere kalemize geldi iki gol yedik, nitekim 3 puanı kaybettik. Geçen hafta da aynı sıkıntıları yaşadık. Üretiyoruz ama değerlendiremiyoruz. Dediğim gibi maçta da yeterince gol pozisyonu ürettik, direkten dönen iki topumuz var" dedi.

Transfer döneminin bitimine kadar birkaç futbolcunun transferinin gerçekleşebileceğini dile getiren Bulut, "Golleri atamadığınız zaman hatalardan dolayı maç kaybediyorsunuz. Üzerinde çalışacağız o yüzden bireysel hataları minimuma düşürmemiz lazım. Bu gün iki üç tane hata vardı onu da sıfıra düşüreceğiz. Ön tarafta gol pozisyonlarını daha iyi değerlendireceğiz. Milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Transfer dönemine kadar aramıza katılabilir birkaç arkadaşımız, onun üzerinde çalışacağız" şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, geçen hafta galip geldikleri Göztepe maçında kazandıkları 3 puandan sonra içerde çok ciddi, çok zorlu ve çok önemli bir müsabakayı kazandıklarını belirterek, "Özellikle geçen haftanda aldığımız 3 puanın üzerine burada 3 puan almanın çok önem arz ettiğini düşünüyorum, çok önemliydi bizim açımızdan. Futbolcularımız bu hafta içerisinde yaptığımız çalışmaları harfiyen yerine getirdi. Çok akıllı bir oyunla 2-0 kazandık. Çok önemli bir galibiyet aldı takımımız. Tebrik ediyorum takımımı, gerçekten her şeyini ortaya koydu. Taktiksel olarak da harfiyen her şeyi yerine getirdiler. Takımı tebrik ediyorum. 6 puan bizim için çok önemli. Şimdi milli takım arası. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Oyun içerisinde eksiklerimiz yok mu, var tabi. Çalışmamız gerekiyor, daha iyi olmamız gerekiyor. Ancak bugünkü performans özellikle mücadele anlamında çok çok iyiydi. Çok önemli 2-0 net bir galibiyet aldık" dedi.

Tetteh'in arka adelesinde batma olduğunu kaydeden Buz, "Tabi üzüldük. Şöyle söyleyeyim; sahamızda herkes elinden geleni yapıyor ama kenarlara baktığınızda zaman zaman deparı attığınız zaman orada sıkıntılar olabilir. Ona tabi üzüldük. Ancak yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız. Şimdi o 1-2 gün kanamasını durdurmasından sonra MR'ına bakacağız. İnşallah çok fazla bir şey yoktur ama en az 3 veya 4 hafta olmayacağını düşünüyoruz. Bizim için önemli. Ancak şunu da söylemem gerekiyor; takım da çok önemli, takım olmak da çok önemli. Tetteh de onun bir parçası, çok önemli bir parçası ama dediğim gibi; önümüzdeki süreçte çalışarak bunu atlamamız gerekiyor. İnşallah fazla bir şeyi de yoktur" diye konuştu.

