115 ülkeye ihraç edilen kuru kayısıda hedef Uzak Doğu ve Brezilya’ya ihracatı arttırmak Kuru kayısı ihracatında 13 bin 167 ton ile zirve ABD’nin Yeni sezonda hedef 100 bin ton kuru kayısı ihracatı

Dünya kayısı başkenti Malatya’dan 20202021 kuru kayısı sezonunda 115 ülkeye 87 bin ton ihracat yapıldı ve 291 milyon dolar gelir elde edildi. 20212022 sezonunda 100 bin ton kuru kayısı ihracatı hedeflenirken, pazarda en büyük alıcıysa 13 bin 167 ton ile ABD.

Malatya’da binlerce ailenin geçim kaynağı olan kuru kayısının yurt dışı pazarı genişlemeye devam ediyor. İhracat rakamlarının her geçen gün arttığı kuru kayısıda, Covid19 pandemi sürecine rağmen 20202021 sezonunda 115 ülkeye 87 bin ton ihracat yapıldı ve 291 milyon dolar gelir elde edildi. Kuru kayısı ihracatında pazarın zirvesinde 13 bin 167 ton ile ABD bulunurken, Almanya ve Fransa da listenin devamını oluşturuyor. 2021 2022 sezonunda 100 bin ton kuru kayısı ihracatı hedeflenirken Uzak Doğu piyasasına yapılan ihracatın artması bekleniyor.



"İhracat rakamları korundu, gelir arttı"

Malatya ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan kayısıdaki hedeflerinin istikrarlı şekilde devam ettiğini ifade eden Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ihracat rakamlarıyla ilgili bilgi verdi. Kuru kayısı ihracatıyla Malatya’nın ülke ekonomisine önemli bir girdi sağladığını dile getiren Başkan Özcan, “2020 yılın Ağustos ayı 1’i itibariyle ve 2021 yılının 31 Temmuz dönemi bizim için sezon diye adlandırdığımız dönem. Bu sezon dönemi içerisinde toplam 87 bin 121 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla birlikte toplamda 291 milyon 750 bin dolar da hem ülke ekonomisine hem de Malatya ekonomisine gelir sağlamış olduk. Bizim için çok sevindirici bir gelişme özellikle pandemiye rağmen kuru kayısı ihracat rakamlarımızı korurken bir taraftan da ihracat gelirlerimizi arttırmış olduk. Geçen yıla kıyasladığımız zaman ihracat rakamlarımızı korumuşken, yaklaşık 30 milyon dolar daha fazla gelir elde etmiş olmamız bizim için çok sevindirici gelişme. 2021 yılı ve 2022 yılının ortalarına kadar da 100 bin ton ihracat hedefimizi koruyoruz. Son 6 aydır ortaya koymuş olduğumuz hedef 100 bin ton ihracat ve 500 milyon dolar gelir hedefine doğru da emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz” dedi.



"Uzak Doğu ve Brezilya pazarında hareketlilik bekleniyor"

Dünyanın dört bir yanına kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini belirten Özcan, Uzakdoğu ve Brezilya pazarlarında da hareketlilik beklediklerini ifade ederek, “1 Ağustos itibariyle de ihracatımız devam ediyor. Dünyanın dört bir yanına kuru kayısı ihracatı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl hem Uzakdoğu pazarlarına hem de özellikle Brezilya pazarlarında kuru kayısıda çok önemli bir hareketlilik bekliyoruz. Hem Amerika pazarını korumaya hem de Avrupa’da ihracatımızı arttırmak en önemli planlarımızdan bir tanesi. Bunların hepsinin parça parça gerçekleştirmek için de yoğun bir mücadele veriyoruz. 2020 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, yereldeki milletvekillerimizle yapmış olduğumuz görüşme neticesinde özellikle 2020 yılında kuru kayısıda önemli yatırımlar gerçekleştirildi. Bir taraftan kuru kayısı lisanlı depoculuğu hayata geçirilirken bir taraftan da Toprak Mahsulleri Ofisinin piyasalara müdahale alımları kararlarından sonra da kayısıda önemli bir istikrar dönemi başladı. İhtiyacımız olan en önemli şeylerden bir tanesiydi” diye konuştu.

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