Malatyalı milli sporcu bronz madalya kazandı

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Portekiz’in Caldas da Rainha kentinde yapılan Avrupa U17U19 Şampiyonası’nda U17 Karışık Bayrak Yarışı’nda milli sporcu Belemir Almira Dede, bronz madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu’nun düzenlediği, Portekiz’in Caldas ve Rainha kentinde gerçekleştirilen U17U19 Avrupa Şampiyonası’nın son gününde, U17 Karma Bayrak Yarışı’nda mili sporcu Almira Dede, yarışı üçüncü sırada bitirerek bronz madalya kazandı.

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