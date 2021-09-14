39 litre kaçak alkol ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da 39 litre kaçak alkol (boğma rakı) ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, Dabakhane Mahallesi’nde bir iş yerinde kaçak alkol tüketildiği tespit edildi. Alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 39 litre kaçak alkol (boğma rakı) elde edildi.

Boğma rakının muhafaza altına alındığı belirtilirken, şahıslar hakkında tahkikata başlanıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.