2 metre boyundaki kardan adam ilgi odağı oldu

Malatya’da bir vatandaş tarafından yapılan yaklaşık 2 metre boyundaki kardan adam çocukların ilgi odağı oldu.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Malatya’da, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi’nde yaşayan Bayram Adak tarafından yapılan yaklaşık 2 metre boyundaki kardan adam çocukların ilgi odağı oldu. Mahalledeki çocukların eğlencesine dönüşen kardan adamın çocukları çok mutluğu ettiğini belirten Adak, kar yağışından dolayı kendilerinin de mutlu olduğunu kaydetti.

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