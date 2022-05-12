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“Kalede Çilek Kadın Elinde Yetişecek” Projesi devrede Yerli ve milli ürün yaygınlaştırılacak

İHA

“Kalede Çilek Kadın Elinde Yetişecek” Projesi devrede Yerli ve milli ürün yaygınlaştırılacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Ziraat Fakültesi’nin de iştirakçiler arasında yer aldığı ‘Kalede Çilek Kadın Elinde Yetişecek’ projesi çerçevesinde yerli ve milli ürün politikası ile yöreye özgü çilek üretilecek.
Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından desteklenen ve Kale Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen bu projenin tarafları arasında Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin yanı sıra 4K Kale Kadın Kooperatifi ve Kale Kaymakamlığı da yer alıyor. Bu projenin tarımsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ile yöre ekonomisine, insan kaynağı potansiyelinin geliştirilmesi ve bitkisel üretimde çeşitlilik sağlanmasına katkıda bulunacağının bilgisini paylaşan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, proje ile ilgili, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının yerli üretime verdiği önem ve destekten yola çıkarak başlatılan bu proje, Malatya ili Kale ilçesinde istihdamı artırmayı, ilçede ve çevre köylerde yaşayan gençlere ve özellikle kadınlara iş alanları oluşturarak ekonomik kazanç elde etmelerine yardımcı olmayı ve depremden etkilenen ailelerin istihdamına katkı sağlamayı amaçlamaktadır” ifadelerine yer verdi.
Proje çerçevesinde, MTÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından 30 kadın üreticiye 80 saatlik modern yetiştiricilik teknikleri konusunda eğitim verileceğini de vurgulayan Karabulut, “Yörede eskiden beri geleneksel çilek yetiştiriciliği mevcuttur. Kale yöresinde 1960’lı yıllardan beri Kale çileği olarak bilinen ve günümüzde de yetiştiriciliği yapılan çilek hem lezzet, hem rayiha hem de dayanım açısından oldukça kuvvetlidir. Proje çerçevesinde, ilçede kullanılmayan arazi sahiplerinin atıl durumdaki arazileri kooperatifçe kiralanarak, Kale Kadın Kooperatifinin belirleyeceği arazi varlığı olmayan dezavantajlı kitleye kullandırılacaktır. Proje çerçevesinde kadın üreticilere verilecek eğitimle açıkta ve örtüaltında yani seralarda çilek yetiştiriciliğinin hem teorik hem de pratik anlamda kazanımlar sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

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