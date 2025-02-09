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        Türk Kızılay Battalgazi Şubesi'nde Kılınç, tekrar başkan seçildi

        Malatya'da , Türk Kızılay Battalgazi Şubesi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 16:31 Güncelleme: 09.02.2025 - 16:31
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        Türk Kızılay Battalgazi Şubesi'nde Kılınç, tekrar başkan seçildi
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        Malatya'da , Türk Kızılay Battalgazi Şubesi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Türk Kızılay Battalgazi Şubesi'nde düzenlenen kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kurulda konuşan Türk Kızılay Şube başkanı Sadun Kılınç, çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

        Vatandaşa hizmete devam edeceklerini aktaran Kılınç, şunları kaydetti:

        "Bugün burada, insanlığa hizmet etmek için bir araya gelmiş büyük bir ailenin üyeleri olarak bulunuyoruz. Türk Kızılay, 1868 yılından bu yana, savaşlarda, afetlerde ve zor zamanlarda insanlığın umudu olmuştur. Bugün de aynı inanç ve azimle yolumuza devam ediyoruz. Şubemiz, bu büyük misyonun bir parçası olarak, ihtiyaç sahiplerine en hızlı ve etkin şekilde yardım ulaştırmak için çalışmaktadır. Önümüzdeki dönemde daha fazla insana ulaşmak, daha güçlü projeler üretmek ve Türk Kızılay'ı daha da ileriye taşımak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

        Tek listeyle girilen kurulda geçen dönemki başkan Sadun Kılınç tekrar seçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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