Türk Kızılay Battalgazi Şubesi'nde Kılınç, tekrar başkan seçildi

Malatya'da , Türk Kızılay Battalgazi Şubesi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Battalgazi Şubesi'nde düzenlenen kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kurulda konuşan Türk Kızılay Şube başkanı Sadun Kılınç, çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Vatandaşa hizmete devam edeceklerini aktaran Kılınç, şunları kaydetti:

"Bugün burada, insanlığa hizmet etmek için bir araya gelmiş büyük bir ailenin üyeleri olarak bulunuyoruz. Türk Kızılay, 1868 yılından bu yana, savaşlarda, afetlerde ve zor zamanlarda insanlığın umudu olmuştur. Bugün de aynı inanç ve azimle yolumuza devam ediyoruz. Şubemiz, bu büyük misyonun bir parçası olarak, ihtiyaç sahiplerine en hızlı ve etkin şekilde yardım ulaştırmak için çalışmaktadır. Önümüzdeki dönemde daha fazla insana ulaşmak, daha güçlü projeler üretmek ve Türk Kızılay'ı daha da ileriye taşımak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Tek listeyle girilen kurulda geçen dönemki başkan Sadun Kılınç tekrar seçildi.