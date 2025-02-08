Darende'de çocuklar karın tadını çıkardı
Malatya'nın Darende ilçesinde kar etkili oldu.
Malatya'nın Darende ilçesinde kar etkili oldu.
Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, sokaklara çıkarak kartopu oynadı, kızak kayarak eğlendi.
Aileler de çocuklarının eğlencesine ortak oldu. Karın tadını doyasıya çıkaran minikler, güzel görüntüler oluşturdu.
Yetkililer, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarırken, ekipler yolların açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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