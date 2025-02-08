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        Darende'de çocuklar karın tadını çıkardı

        Malatya'nın Darende ilçesinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 17:29 Güncelleme: 08.02.2025 - 17:29
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        Darende'de çocuklar karın tadını çıkardı
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        Malatya'nın Darende ilçesinde kar etkili oldu.

        Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, sokaklara çıkarak kartopu oynadı, kızak kayarak eğlendi.

        Aileler de çocuklarının eğlencesine ortak oldu. Karın tadını doyasıya çıkaran minikler, güzel görüntüler oluşturdu.

        Yetkililer, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarırken, ekipler yolların açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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