GÜNCELLEME- Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

Açıklamada, "Yaralılar sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Kazaya, jandarma ve Bölge Trafik ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etmiş olup, olayla ilgili incelemeler devam etmektedir." denildi.

Malatya Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, minibüsün seyir halindeyken tekerinin patladığı ve kazada 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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