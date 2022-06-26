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Yeni Malatyaspor'un yeni başkanı Aziz Ayboğa oldu

DHA

Yeni Malatyaspor'un yeni başkanı Aziz Ayboğa oldu


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- Yeni Malatyaspor'un Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda kulübün yeni başkanı Aziz Ayboğa oldu.
Battalgazi Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurulda konuşan kulüp eski başkanı Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor´un başında 8 yılda çok büyük başarılara imza attıklarını ifade etti. 
Gevrek, çok sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Ligden düşebilirsin ama sonuçta kalkmasını bilmek lazım. Bunun içinde yapılması gerekenler var. Ben 15 gündür başkan adaylarıyla görüştüm ve kulüple ilgili bütün bilgileri verdim. Tabii kendi bildikleri var ama bir gerçek var; bu ligden tekrar çıkmak ve Yeni Malatyaspor´u, şehrin futbolunu yaşatmak istiyorsak birliğe beraberliğe ihtiyaç var" dedi.
Borç biterse kulübün güçlü olabileceğini ifade eden Gevrek, şunları söyledi:
"Bu borcun bitmesi için takımın yaşaması, mücadele etmesi lazım. Yeni Malatyaspor´un yanında olun, destek verin. Gelin hep beraber destek olalım, Yeni Malatyaspor´u ve Malatya futbolunu yaşatalım. Eğer destek çıkılmazsa üzülerek söylüyorum bu işin sonu hüsranla biter. Dilim varmıyor, söylemek istemiyorum ama destek olunmazsa bunlar olacak."
ADİL GEVREK: 2'NCİ LİG'DEN, UEFA'YA KADAR GİTTİK
Gevrek, 8 yıl Yeni Malatyaspor için elinden gelen mücadeleyi verdiğini kaydederek, "Zaman zaman başarılara imza attık. 2.Lig´den UEFA´ya kadar gittik. Ne yaparsanız yapın Kamil başkanım dikkatli dinleyin ne olursa olsun o vefayı asla göremeyeceksiniz. Futbolun vefası yok. Ben hiçbir zaman beklemedim. Alkışlayanlarda oldu, eleştirenlerde oldu. Ağır eleştirenlerde oldu, çok fazla bağrına basanlarda oldu. Ben hep vicdanıma sordum, "yaptığım işi hakkıyla, hukukuyla yaptım mı?" farklı farklı iftiralar atıldı. Üzgünüm, üzüntülüyüm ama vicdanım rahat. Hiç kimseye kin gütmedim. Onlara da hakkımı helal ediyorum. Ben bütün Malatyasporlulardan özellikle de taraftarlardan helallik istiyorum. Bütün Malatya şehrinden helallik istiyorum. Başarılara imza attık ama başarısızda olduk" diye konuştu.
BAŞKAN KATİPOĞLU: MALATYA, MALATYA'DA YÖNETİLMELİDİR
Yeni Malatyaspor'un kurucu üyelerinden, Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, "Elini taşın altına koyan kardeşimize başarılar dilerim. Ama inanın bunlarda yanlış yapıyor. Malatya, Malatya'da yönetilmelidir. Malatya bir yerlerde yönetilmemelidir. Hiç kimse kusura bakmasın, sonumuz bu. Yönetim listesine bakıyoruz, Malatya´da kaç kişi var? Burada kendi kendinize çalıp oynuyorsunuz. Hiç kusura bakmayın Malatya´yı bu şekilde kurtaramazsınız. Bu borçla kurtaramazsınız. 'Allah rahmet eylesin' deriz. Eski Malatyaspor´un bir yeri var bu gidişle Yeni Malatyaspor´un bir yeri bile olmayacak. Biz bu takımı ne zorluklarla kurduk. 10 sene önce takımın böyle olacağını söyledik. Siyasilere 'Elinizi kafanıza vuracaksınız ama iş işten geçecek' dedik. Avrupa´ya gitmiş, gitmeyeydi. 3'üncü Lig'de bir takımım olaydı da borcu olmasaydı. Eski Malatyaspor'un yine sahipleri var, bu takım ne olacak onu merak ediyorum" ifadelerini kullandı.
Divan, adaylık listesinde değişiklik olacağını ifade ederek, genel kurula bir süre ara verdi.  Divan Başkanı Özgür Karataş, aranın ardından Kamil Göksu'nun adaylıktan çekildiğini içeren dilekçesini kongre salonunda okuyarak, kongrenin sona erdiğini açıkladı. 
GEVREK: BU KULÜP DAHA ÖLMEDİ
Göksu'nun adaylıktan çekilmesinin ardından söz alan kulüp eski başkanı Adil Gevrek, "Bu iş çocuk oyuncağı değil. Dünden beri saat bire kadar konuşuyorum. Bu kulübün neye ihtiyacı olduğunu, ne ihtiyacı olduğunu tek tek anlattım sizlere. Bu çocuk oyuncağı mı? Nereye ne kadar para ihtiyacı olduğunu siz ödersiniz, ödemezsiniz ben sadece bu kulübün menfaati için yapılacak, edilecek şeyleri sizlere anlattım. Şimdi diyorsunuz ki '15 gün kümse bizden para istemesin.' O zaman siz ne diye bu yola çıktınız? Çocuk oyuncağı mı bu? Şimdi sizler çıkıp son dakikada öyle bir konuşma yapıyorsunuz ki bu kulüp daha ölmedi ya. Öldürmeye de siz gelmişsiniz" eleştirisinde bulundu. 
Yeni bir liste hazırlanacağı bildirilmesi üzerine kongreye bir süre daha ara verildi. Bu arada adaylıktan çekilen Kamil Göksu salondan ayrılırken, Aziz Ayboğa başkanlığında yeni bir liste divana sunuldu. 
GÖMÜÇ: AZİZ BAŞKANLA YENİ MALATYASPOR´UN DAHA İYİ OLACAĞINA İNANIYORUZ
Aziz Ayboğa'nın adına konuşma yapan Mehmet Coşer Gömüç, "Son dakika gelişmesi oldu. Aziz başkanımız daha önce aday olacağını bizlerle paylaşmıştı. Kamil Göksu çıkınca kendisi geri çekilmek durumunda kaldı. Bugün kendisi de burada olacaktı ama uçakta yer bulamadığı için gelemedi. Aziz Başkanla Yeni Malatyaspor´un daha iyi olacağına inanıyoruz" dedi. 
Daha sonra Aziz Ayboğa'nın listesi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda Aziz Ayboğa kulübün yeni başkanı oldu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Katılanlardan detaylar
Adil Gevrek'in konuşması 
Mehmet Emin Katipoğlu'ndan detaylar
Aziz Ayboğa'nın adına konuşan Mehmet Coşer Gömüç'in konuşması
Genel ve detay görüntüler DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-06-26 15:32:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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