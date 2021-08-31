Malatya merkezli 5 ilde operasyon: 50 gözaltı 0:00 / 0:00

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Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren koordinesinde 800 personel, Özel Harekât unsurları, teknik araçlar ve narkotik köpeklerinin katılımıyla 'uyuşturucu satıcıları ve aranan şüphelilere' yönelik operasyon düzenlendi.

İki aylık çalışma sonucunda Malatya merkezli İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin'de şafak vakti düzenlenen eş zamanlı 'Kasırga Operasyonu'nda 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 66 bin 657 adet yeşil reçeteye tabi hap, 1 kilo 300 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu, 185 gram metamfetamin, 7 gram kokain, 3 ruhsatsız tabanca ve 138 adet fişek ile 2 tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.