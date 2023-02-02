Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde sınavlara kar engeli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde sınavlara kar engeli
ABONE OL

Malatya'da yoğun kar yağışı: Turgut Özal Üniversitesi'nde sınavlar ertelendi

Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Turgut Özal Üniversitesi'nde sınavlar ertelendi. İnönü Üniversitesi'nin ise eğitime devam edeceği öğrenildi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde sınavlara kar engeli
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Malatya'da etkili olan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kaplandı. Ekipler trafik akışında sorun yaşanmaması için kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

DHA'nın haberine göre; Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada ise 02.02.2023 ile 05.02.2023 tarihleri arasında yapılacak bütünleme sınavlarının ertelendiği ve çocukları bulunan üniversite personeli ile engelli çalışanların 1 gün izinli sayılacağı belirtildi.

Malatya genelinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı çok etkili oldu. Aralıksız yağan kar tüm kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının başlaması üreticilerle birlikte herkesi mutlu etti. Vatandaşlar kuraklığa karşı karın yağmasını memnuniyetle karşılarken, çocuklar ise karın keyfini çıkardı. Kentin cadde ve sokaklarına düşen kar ile birlikte ortaya çıkan kartpostallık manzara görenleri hayran bıraktı.

ULAŞIMDA AKSAKLIKLAR

Yoğun kar yağışı, kara yollarında aksaklıklara neden olurken, birçok kısal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yeniden açılan yollarda tuzlama çalışması da yapıldı. Bazı ilçelerde ise kar ve tipi nedeniyle riskli caddeler trafiğe kapatıldı.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ'NDE SINAVLARA KAR TATİLİ

Malatya'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Turgut Özal Üniversitesi, sınavları erteledi. Rektör Prof. Dr. Recep Bentli tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde 02.02.2023 ile 05.02.2023 tarihleri arasında yapılacak Bütünleme sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yapılamayan Bütünleme sınavlarının tarihleri daha sonra ilan edilecektir. Ayrıca Üniversitemizde çalışan hamile ve 2 yaşından küçük çocuğu olan kadınlar ile engelli personelimiz 02.02.2023 tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."

Diğer yandan İnönü Üniversitesi'nin ise eğitime devam edeceği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2023 OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH | Okullar ne zaman açılacak, 15 Tatil(Sömestr) ne zaman bitiyor, ikinci dönem hangi gün başlıyor?
GÜNDEM Okullar ne zaman açılacak?
MİRAÇ KANDİLİ TARİHİ | Diyanet Dini Günler Takvimi ile 2023 Miraç Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek?
GÜNDEM Miraç Kandili tarihi!
2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı yapılacak mı, ne zaman, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak, kılavuz yayınlandı mı?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı personel alım tarihleri
Sağlık Bakanlığı'ndan Strep-A uyarısı! Strep-A nedir, belirtileri(semptomları) nelerdir, nasıl bulaşır, tedavisi var mı, ölümcül müdür?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı'ndan Strep-A uyarısı!
BORÇLANMA İLE EYT 2023 | Borçlanma ile EYT'den kimler yararlanacak, askerlik ve doğum borçlanması nasıl yapılır?
GÜNDEM Borçlanma ile EYT'den kimler yararlanacak?
EYT staj sigortasında son durum: Staj ve çıraklık dönemi sigortası EYT kapsamına alındı mı? EYT staj mağdurlarında son dakika
GÜNDEM Staj dönemi EYT kapsamına alınacak mı?
Kuyruklu Yıldız ne zaman ve saat kaçta geçecek? 1 Şubat 2023 Çarşamba Kuyruklu Yıldız Türkiye'den gözükecek mi, izlenir mi?
GÜNDEM Kuyruklu Yıldız ne zaman ve saat kaçta görülecek?
KAR KAPIDA! İstanbul'a kar geliyor... İstanbul'a kar ne zaman ve hangi günlerde yağacak? Okullar tatil olacak mı? - Güncel haberler
GÜNDEM İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil ...
Bakan Akar, Azerbaycanlı ve Gürcü mevkidaşlarıyla görüştü
GÜNDEM Bakan Akar, Azerbaycanlı ve Gürcü mevkidaşlarıyla ...
Vergi borcu affı 2023 son dakika: MECLİS'TEN GEÇTİ! Vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman yapılacak, ödemeler nasıl, kaç taksit olacak ve hangi borçları kapsıyor? Vergi borçları silindi mi?
GÜNDEM Vergi borcu yapılandırma teklifi Meclis'ten geçti!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.