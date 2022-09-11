Malatya'daki vinç kazasında 3 gözaltı

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde dün 15.15 sıralarında meydana gelen olayda, Saray Bosna Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşatta vinç işçilerin üzerine devrildi. Olayda 4 işçi ağır yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Mesut Gündoğan (34), Fatih Kızılkaya (25), Mehmet Yel (22) hayatını kaybetti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak vinç operatörü Muhammet B. ile ustalar Ömer G. ve Yakup G. gözaltın alındı. Üç zanlı işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.