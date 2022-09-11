Malatya'daki vinç kazasında 3 gözaltı

Malatya'daki vinç kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde dün 15.15 sıralarında meydana gelen olayda, Saray Bosna Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşatta vinç işçilerin üzerine devrildi. Olayda 4 işçi ağır yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Mesut Gündoğan (34), Fatih Kızılkaya (25), Mehmet Yel (22) hayatını kaybetti.
YARALININ DURUMU AĞIR
Olayda hayatını kaybeden işçilerinin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından memleketlerine gönderildi. Hastanede tedavisine devam edilen Musa Aydın'ın (25) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili olarak vinç operatörü Muhammet B. ile ustalar Ömer G. ve Yakup G. gözaltın alındı. Üç zanlı işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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