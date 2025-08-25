MALAZGİRT 1071 BİZANS'IN KIYAMETİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, Anadolu ve Türk tarihinin en önemli tarihi olaylarından biri olan Malazgirt Meydan Muharebesi'ni (1071) konu edinmektedir. Müslüman toplulukları Selçuklu bayrağı altında birleştirme hayali olan Sultan Alparslan, amcası Tuğrul Bey döneminde başlayan Anadolu seferlerini devam ettirir. Bizans'ta yaşanan iç karışıklıklar, Türklerin Anadolu’da hızlıca yol almasının önünü açar. Bu duruma dur demek isteyen Bizans komutanı Romen Diyojen, darbe girişimiyle yönetimi ele geçirmeye çalışsa da, başarılı olamayarak idama mahkum edilir.

Kraliçe Ludika'nın bir gece yarısı operasyonu ile Bizans tahtına çıkan Romen Diyojen'in hedefinde ise, Türkleri Anadolu’dan atma düşüncesi vardır. İki büyük ordu, Muş'un Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya gelecek ve Türklerin bu topraklarda 1000 yıl sürecek serüveni başlayacaktır.