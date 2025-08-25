Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filmi oyuncuları kim, konusu ne?
Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Malazgirt Meydan Muharebesi, beyaz perdeden televizyon ekranlarına taşınıyor. "Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti" adlı film, 25 Ağustos Pazartesi günü izleyiciyle buluşarak Anadolu'nun kapılarını Türklere açan büyük zaferi sinema diliyle yeniden canlandıracak. Yapımda Cengiz Coşkun, Vildan Atasever, Haluk Piyes ve Caner Kurtaran gibi ünlü isimler rol alıyor. İşte film hakkında merak edilenler...
Yönetmen koltuğunda Özgür Bakar ve Bilal Kalyoncu’nun oturduğu “Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti” filmi, güçlü oyuncu kadrosu ve tarihi anlatımıyla bu akşam televizyon izleyicisinin karşısında olacak. Film, Selçuklu Sultanı Alparslan’ın Bizans’a karşı kazandığı unutulmaz zaferi konu alıyor. Peki, Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filmi oyuncuları kim, konusu ne? Detaylar haberimizde...
MALAZGİRT 1071 BİZANS'IN KIYAMETİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Film, Anadolu ve Türk tarihinin en önemli tarihi olaylarından biri olan Malazgirt Meydan Muharebesi'ni (1071) konu edinmektedir. Müslüman toplulukları Selçuklu bayrağı altında birleştirme hayali olan Sultan Alparslan, amcası Tuğrul Bey döneminde başlayan Anadolu seferlerini devam ettirir. Bizans'ta yaşanan iç karışıklıklar, Türklerin Anadolu’da hızlıca yol almasının önünü açar. Bu duruma dur demek isteyen Bizans komutanı Romen Diyojen, darbe girişimiyle yönetimi ele geçirmeye çalışsa da, başarılı olamayarak idama mahkum edilir.
Kraliçe Ludika'nın bir gece yarısı operasyonu ile Bizans tahtına çıkan Romen Diyojen'in hedefinde ise, Türkleri Anadolu’dan atma düşüncesi vardır. İki büyük ordu, Muş'un Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya gelecek ve Türklerin bu topraklarda 1000 yıl sürecek serüveni başlayacaktır.
MALAZGİRT 1071 BİZANS'IN KIYAMETİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Cengiz Coşkun
Vildan Atasever
Haluk Piyes
Caner Kurtaran
Hasan Küçükçetin
İnan Ulaş Torun
Edip Zeydan
Mehmet Çelik
MALAZGİRT 1071 BİZANS'IN KIYAMETİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Tarihi filmin çekimleri Konya'da ve İstanbul'da yapıldı. Özellikle Konya'da Selçuklu döneminden kalma hanlar, bedestenler ve külliyelerin yanı sıra, Sille'deki 1700 yıllık Aya Elenia Kilisesi de filmin çekim mekanlarının arasında yer aldı.