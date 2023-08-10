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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Malinovskyi kararını verdi - Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri - Beşiktaş Haberleri

        Malinovskyi kararını verdi

        Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ın Marsilya'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istediği Ukraynalı yıldız Ruslan Malinovskyi transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Malinovskyi geleceği için kararını verdi. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 11:56
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        Beşiktaş, Marsilya'nın orta sahası Ruslan Malinovskyi, kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

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        Fabrizio Romano'nun haberine göre; Siyah Beyazlı takım, Fransız ekibini ve futbolcuyu ikna edebilmek için yeni bir teklifte bulundu ancak henüz olumlu bir karşılık alabilmiş değil.

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        Ukraynalı orta sahanın önceliğinin İtalya ve İngiltere olduğu belirtilirken, Torino kulübünün de teklifi Marsilya'nın masasında duruyor.

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        Geçtiğimiz günlerde Fransız basınında çıkan haberlere göre; Beşiktaş'ın Marsilya'ya Malinovskyi için 1,5 milyon euro kiralama ücreti ve 7 milyon euro satın alma opsiyonu teklifi sunduğu ifade edilmişti.

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