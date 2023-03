Mall of İstanbul Çalışma Saatleri 2023: Mall of İstanbul AVM Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık? htka

HABERTURK.COM

Mall of İstanbul, şehrin en yoğun olduğu AVM’lerin başında gelmektedir. Her alışveriş merkezinde olduğu gibi Mall of İstanbul da açılış ve kapanış saatlerine sahiptir. Peki, Mall of İstanbul çalışma saatleri 2023 yılında güncellendi mi? Mall of İstanbul kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

Mall of İstanbul Çalışma Saatleri 2023

Mall of İstanbul, İstanbul-Başakşehir’de yer alan ve bölgenin en çok tercih edilen AVM’lerinden biridir. Bir karma proje olup; AVM, ofis ve konutlara sahip yaşam merkezi olarak hizmet verir. Bu denli tercih edilmesinin sebepleri arasında dünyaca ünlü markaların Mall of İstanbul’da yer almasıdır. Ayrıca MOİ sahne ile tiyatro sahnelerine ve sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapar. Mall of İstanbul, çalışma saatleri boyunca yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görür. İstanbul’da yer alan tüm AVM’ler gibi belirli saat aralıklarında hizmet verir.

Mall of İstanbul AVM Kaçta Açılıyor?

Kültür, sanat ve eğlence merkezi olarak hizmet sunan Mall of İstanbul’da çeşitli markalara ait mağazalar bulunmaktadır. Giyimden teknolojiye ve kozmetiğe kadar çeşitli mağazalarda gün boyu alışverişe çıkan insanlar ile yoğunluğunu daima korur. Mall of İstanbul kaça kadar açık? Mall of İstanbul AVM kaçta açılıyor? Bu alışveriş ve yaşam merkezi, sabah saat 10.00’da ziyaretçilerine kapılarını açar. Milli ve dini bayramlarda pek çok kurum ve kuruluş, resmî tatile girse de Mall of İstanbul için bu geçerli değildir. Üstelik özellikle bayram tatillerinde en yoğun dönemini yaşar. Ancak Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı, ayrıca Arife günlerinde çalışma saatleri değişebilir. Daha geç açılabilir ya da daha erken kapanabilir. Bu gibi durumlarda müşteri hizmetlerini arayarak en doğru bilgiye ulaşabilirsiniz.

Mall of İstanbul AVM Kaçta Kapanıyor?

Ekstra büyük alışveriş merkezi kategorisinde yer alan Mall of İstanbul, 2014 yılında hizmete açıldı. Açıldığı yıldan bugüne kadar misafirlerine kesintisiz bir alışveriş imkânı sunuyor. Gün içinde AVM’yi ziyaret etmek isteyen kişilerin internette aradığı bilgilerden biri de “Mall of İstanbul AVM kaçta kapanıyor?” sorusu oluyor. Alternatif eğlence alanları, konser alanı ve dünyaca ünlü markaların bulunduğu mağazaları ile isteklere cevap veren Mall of İstanbul AVM, 22.00 itibarıyla kapanmaktadır.

Mall of İstanbul Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

Mall of İstanbul hafta sonu kaça kadar açık? sorusu, AVM’yi ziyaret etmek isteyenlerin merak ettiği konulardan biridir. Büyük bir alışveriş ve yaşam merkezi olan Mall of İstanbul hem hafta içi hem de hafta sonu 10.00 / 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bu saat aralıklarında dilediğiniz gibi AVM’yi ziyaret edebilir ve sunduğu hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

Mall of İstanbul Müşteri Hizmetleri

Mall of İstanbul için istek, öneri ve şikayetlerinizi 0212 801 10 10 iletişim numarasından bildirebilirsiniz.