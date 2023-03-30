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Kanyon AVM çalışma saatleri: Kanyon AVM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İstanbul’da bulunan tüm alışveriş merkezleri, sunduğu alternatif alışveriş noktaları ile yoğun ilgi görmektedir. Hafta içi ve hafta sonu İstanbul’da yaşayan kişilerin buluşma noktalarından biri de Kanyon AVM’dir. Kanyon AVM, 4 katlı yapısı ve geniş alışveriş alanı ile hizmet vermeye devam ediyor.

Kanyon AVM çalışma saatleri: Kanyon AVM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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Giyim, elektronik, kozmetik ve daha pek çok mağazası ile günlük yoğunluğunu koruyan Kanyon AVM, ismini görünümünden alır. Mimari açıdan bir kanyona benzeyen AVM’de; açık, yarı açık ve kapalı mekânlar bulunmaktadır. Kanyon AVM çalışma saatleri 2023 hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler, internet üzerinden “Kanyon AVM kaça kadar açık?” ya da “Kanyon AVM kaçta kapanıyor?” sorusunun cevabını aramaktadır. Hafta içi veya hafta sonu Kanyon AVM’ye gitmeyi planlıyorsanız AVM’nin çalışma saatlerini içeriğimizin devamında inceleyebilirsiniz.

Kanyon AVM Çalışma Saatleri 2023

Kanyon AVM, İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Esentepe semtinde bulunmaktadır. 2006 yılında yapımı tamamlanan AVM, 4 katlı bir kompleksten oluşmaktadır. Mağazalarının yanı sıra sinema salonu ve spor salonu da bulunan alışveriş merkezinde rezidans ve ofisler de yer almaktadır. Kanyon AVM çalışma saatleri 2023, diğer yıllarda olduğu gibi aynı saat aralıklarında hizmete açıktır. Alışveriş merkezinin çalışma saatleri ise şöyle:

Kanyon AVM Kaçta Açılıyor?

Bir alışveriş ve yaşam merkezi olan Kanyon AVM, kolay bir ulaşıma sahip olduğu için sık sık tercih edilmektedir. Metro-Levent durağında inerek Kanyon’a rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca Maslak-Beşiktaş güzergahında sefer yapan tüm İETT otobüsleri ile ya da Sarıyer-Beşiktaş minibüsleri ile ulaşım mümkündür. “Kanyon AVM kaçta açılıyor?” sorusu pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır. AVM, 10.00’da açılmakta olup, içinde yer alan mağaza ve kafelerin açılış saatinde değişiklik meydana gelebilmektedir. Hem hafta içi hem de hafta sonu aynı saatte hizmete açılır.

Kanyon AVM Kaçta Kapanıyor?

Kanyon AVM, 22.00 itibarıyla hizmete kapanmaktadır. Kapanış saati haftanın tüm günleri için aynıdır.

Kanyon AVM Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

Alışveriş merkezleri, hafta içi normal yoğunluğunu korurken, hafta sonunun gelmesi ile birlikte büyük bir ilgi görür. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri, hafta içi çalışan kişilerin hafta sonunu AVM’de değerlendirmek istemesidir. Dolayısıyla AVM’lerin hafta sonu kaça kadar açık olduğu merak konusu olmaktadır. Kanyon AVM, hafta sonu da hafta içi olduğu gibi 22.00 itibarıyla kapanır. Milli-dini bayramlarda, Arife günleri ve resmî tatillerde açılış ve kapanış saatleri değişiklik gösterebilir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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