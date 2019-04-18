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Olay, gece saatlerinde Maltepe D100 karayolu Küçükyalı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Eyüp V. yönetimindeki otomobil henüz bilinmeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. İHA'nın haberine göre; bariyerlere çarpan otomobilden henüz nedeni belirlenmeyen bir şekilde duman çıkmaya başladı.
İLK MÜDAHALE YANGIN TÜPÜYLE
Dumanın çıktığı otomobil kısa sürede alev topuna dönüştü. Alev topuna dönen otomobilde patlamalar meydana geldi. Durumu gören bazı vatandaşlar alev alev yanan otomobile yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı. Yangın tüpü ile müdahale yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile kısa süre içerisinde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
D100 KARAYOLUNDA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ
Yangının D100 karayolunda başka otomobillere sıçramaması için olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri D100 karayolunun trafik akışını tek şeritten sağlarken, alev alev yanan otomobilin çevresine kimseyi yaklaştırmadı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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