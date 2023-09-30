Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Maltepe'de AVM'de yangın paniği! - Maltepe Haberleri

        Maltepe'de AVM'de yangın paniği!

        İstanbul Maltepe'de, sabah saatlerinde bir AVM'nin mutfak bacasında çıkan yangının ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınıp söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 09:48 Güncelleme: 30.09.2023 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maltepe'de AVM'de yangın paniği!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da yangın saat 08.00 sıralarında Maltepe'de bulunan bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, yemekhane bölümünün baca kısmında yangın çıktı.

        AVM'DEN DUMANLAR YÜKSELDİ

        DHA'da yer alan habere göre yangın sonrası AVM'nin dış cephesinden yoğun dumanlar yükselmeye başladı.

        YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

        İhbar üzerine olayını çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Altın Portakal iptal edildi
        Altın Portakal iptal edildi
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        New York sele teslim
        New York sele teslim
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"