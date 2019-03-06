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İstanbul Maltepe sahil yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan motosikletli bir maganda, benzinin az olduğunu görerek cep telefonuyla arkadaşını aradı. Sahil yolunda gittiği esnada ellerini gidondan çekerek cebinden telefonu çıkartıp arkadaşının arayan motosikletli, benzinin bittiğini belirterek kendisine getirmesini söyledi. İHA'nın haberine göre, tüm bunları yaparken hem seyir halinde olan hem de ellerinin saniyelerce gidondan çeken maganda ardından telefonu kapatıp yoluna devam etti. Bir süre sonra magandanın arkadaşı sahil yolunda seyreden genci yakaladı.
TRAFİKTE SEYİR HALİNDE DEPOSUNA BENZİN DOLDURDU
Motosikletle seyir halinde olan magandanın yanına yaklaşan diğer genç benzinin sırt çantasında olduğunu söyledi. Bunun üzerine motosikletli maganda, çantanın fermuarını açarak bidonu kendi motosikletine aldı. Bu andan sonra motosikletlinin yaptıklarına kimse akıl sır erdiremedi. Trafikteki onca aracın arasında seyir halinde olan maganda, sadece şov yapmak uğruna hem kendi hem de sürücülerin canını umursamadan bidonun ağzına hortumu taktı. Magandalıkta adeta çığır açan motosikletli genç daha sonra seyir halindeyken yedek anahtarıyla açtığı deposuna benzin doldurdu.
DEFALARCA YAKALANDI YİNE TRAFİKTEKİLERİN CANINI TEHLİKEYE ATTI
Bir süre sonra benzini dolduran genç ardından bidonu yine motosikletle yaklaşan arkadaşının çantasına koydu. Deponun kapağını da arkadaşından geri alan maganda ardından yoluna devam etti. Daha önce trafikte ayaklarıyla motosiklet kullanmak, tek teker üstünde gitmek, motosikleti yan oturarak sürmek ve trafiği tehlikeye düşürmek gibi sebeplerden ötürü polis ekipleri tarafından yakalanan maganda, o anları kaydedip ve kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte terör estiren ve sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandayı yakalamak için çalışma başlattı.
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