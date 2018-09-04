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Mamak dolmuşundaki tacizde yeni gelişme! Zanlının kimliği belli oldu!

Ankara'da Mamak dolmuşunda bir erkek yolcunun ölüm tehdidi, ağır küfürleri ve darp teşebbüsüne maruz kalan Nazan Bozkurt isimli kadının suç duyurusunun ardından ismi İzzet Atılkan olduğu tespit edilen şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Şüpheli İzzet Atılkan’ın 3 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı

04.09.2018 - 07:39 | Güncelleme:

Ankara’da Nazan Bozkurt, 30 Ağustos günü bindiği Mamak dolmuşunda bir erkek yolcunun ölüm tehdidi, ağır küfürleri ve darp girişimine maruz kalmıştı. Bozkurt, yaşadığı anları cep telefonuna kaydederek sosyal medyada paylaşmıştı. Görüntüler büyük tepki yaratmıştı. Bozkurt, bu kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Bozkurt, suç duyurusu dilekçesinde şunları kaydetti:

“Polisi arayacağımı duyunca Cebeci gazinolarının olduğu yerde indi. Şahıs minibüsten indikten sonra taksiye binerek oradan uzaklaştı. Çekmiş olduğum videoyu, şahsın bulunması ve bir tanıyanın çıkmasını düşünerek internetten paylaştım. Gelen yorumların birkaçında bana bu şahsın isminin İzzet Atılkan olduğunu yazdılar. Şahıs kendi sosyal medya profilini kapattı. Konuyla ilgili haber yayınlandı. Kamuoyunda bu konu ile ilgili çok sayıda tepki mesajları gelmiştir. Ben de şahıs hakkında şikâyette bulunmaya karar verdim ve polis merkezine geldim.

Bana gelen mesajlar doğrultusunda ismini verdiğim İzzet Atılkan isimli şahsı sistemde bana gösterilen fotoğrafından kesin ve net olarak teşhis ettim. Beni ölüm ve tecavüzle tehdit eden, ağza alınmayacak küfürler eden, halkın kutsal değerlerine hakaret eden isminin İzzet Atılkan olarak öğrendim şahıs hakkında davacı ve şikâyetçiyim.”

 

Bozkurt’un şikâyeti üzerine şüpheli İzzet Atılkan hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheli şahsın 3 ayrı suçtan araması olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu iddia edildi.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 2 dakika önce
    Adalet olmazsa devlet olmaz bakalım ne olacak
  • Misafir 9 dakika önce
    4 ncü yakalama kararı çıkartırlar tamam işte ta ki birini öldürene kadar, Dilerim Allahtan bundan sonra ki suçunu siyasi yada güvenlik güçlerinin hanımı, kızı yada yakını olur. Amin
  • Misafir 27 dakika önce
    Bugün yakalanır akşama bırakılır.Yarın kardeşimize annemize yapar aynısını.
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