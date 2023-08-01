Mame Diouf: Göztepe, Türkiye'deki en iyi projeye sahip

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni transferi Mame Diouf, İtalya kampında kulübün mobil uygulamasına açıklamalarda bulundu. Göztepe'ye transfer olduğu için ve Türkiye'de bulunduğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan Mame Diouf, “Bu büyük kulübe katıldığım ve son üç yıldır Türkiye'de bulunduğum için gerçekten çok mutluyum. Her zaman Göztepe'yi duyuyordum ve Göztepe'ye karşı oynadım. Taraftarların nasıl olduğunu ve takımı nasıl sevdiklerini biliyorum ve bu gerçekten bu büyük kulübe katılma kararımı kolaylaştırdı” dedi.

"GÖZTEPE'NİN YERİ SÜPER LİG"

Takımın ve taraftarların Süper Lig'de oynama tutkusunu bildiğini söyleyen Mame Diouf, “Bu yolculuğun bir parçası olmak benim için iyi bir meydan okuma ve Göztepe'nin sahip olduğunu gördüğüm proje, benim için Türkiye'deki en iyi projeydi. Bu da benim için işleri kolaylaştırıyor çünkü kulübün ve takımın sahip olduğu potansiyeli gördüğünüzde bana göre Süper Lig'de olmaları gerekiyor. Ama her şeyin bir sebebi var. Bu yüzden şimdi Süper Lig'e yükselmek için çalışmalıyız. Taraftarların Süper Lig'de olmak için can attığını ve bunu gerçekten istediklerini biliyoruz. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve bunu gerçekleştirmek için iyi bir ekibimiz olduğunun farkındayız. Bu yüzden mücadele edeceğiz ve onları mutlu etmeye çalışacağız. Kulübü hak ettiği yere getireceğiz. Çünkü Göztepe'ye karşı oynadığım için Göztepe'yi tanıyorum. Süper Lig'de olmayı hak ettiğini biliyorum ve bunun için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.

"TARAFTARIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Göztepeli taraftarlara seslenen Mame Diouf, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu takıma inanın, hepimiz buradayız çünkü tek bir neden için geldik o da bu takımı Süper Lig'e çıkarmak. Hepimiz bunu dört gözle bekliyoruz ve desteğinize ihtiyacımız var. Ne olursa olsun, yolculuğun sonucu nasıl olursa olsun sizlerin yanımızda olmanıza ihtiyacımız var çünkü bu hiç kolay olmayacak. İnişli çıkışlı bir süreç olacak ama takım olarak birbirimize kenetlenirsek ve stada geldiğimizde taraftarlarımızı yanımızda görürsek, bu bize belirlediğimiz hedefe yani Göztepe'yi bir üst seviyeye ulaştırmak için büyük bir motivasyon sağlayacaktır. Bu yüzden hepinizi takımın yanında olmaya çağırıyorum ve sizleri görmek için sabırsızlanıyorum. Bu büyük kulübe katıldığım için gerçekten çok mutluyum.”