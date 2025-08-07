Manavgat Belediyesine yönelik operasyonda belediye başkan yardımcısı tahliye edildi

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Özer'in aylık tutukluluk incelemesinde yurt dışına çıkış yasağı konulması ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi.

Kararın ardından Özer tahliye edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 19 zanlı tutuklanmış, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.