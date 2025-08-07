Habertürk
        Manavgat Belediyesine yönelik operasyonda belediye başkan yardımcısı tahliye edildi

        Manavgat Belediyesine yönelik operasyonda belediye başkan yardımcısı tahliye edildi

        Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda tutuklananlar arasında bulunan belediye başkan yardımcısı Gülsüm Özer, tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 21:26 Güncelleme: 07.08.2025 - 21:26
        Manavgat Belediyesine yönelik operasyonda belediye başkan yardımcısı tahliye edildi
        Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Özer'in aylık tutukluluk incelemesinde yurt dışına çıkış yasağı konulması ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi.

        Kararın ardından Özer tahliye edildi.

        Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 19 zanlı tutuklanmış, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

