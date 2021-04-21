İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, "Avrupa Süper Ligi" projesinden ayrılma sürecini başlattığını duyurdu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Manchester City Futbol Kulübü, Avrupa Süper Ligi oluşumundan resmi çekilme prosedürlerini yürürlüğe koymuştur." denildi.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin "Manchester City'ye Avrupa futbol ailesine döndükleri için memnuniyetle hoş geldin diyorum. Farklı düşünceleri, özellikle de taraftarlarının sesini dinleyerek büyük akıllılık örneği gösterdiler" diyerek MAnchester City'yi kararından dolayı kutladı.
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