Manchester City'de Rodri sezonu kapattı!
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında sahasında Arsenal ile karşılaşan Manchester City'de sakatlanan Rodri, sezonu kapattı.
Giriş: 23.09.2024 - 19:18 Güncelleme: 23.09.2024 - 19:18
İngiltere Premier Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Manchester City ile Arsenal kozlarını paylaştı ve dev maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
ESPN'in haberine göre, mücadelenin 21. dakikasında sakatlanıp yerini Mateo Kovacic'e bırakan Rodri'nin sezonu kapattığı belirtildi.
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