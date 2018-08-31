Manchester City - Newcastle United karşılaşma önü

Manchester City ve Newcastle United, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:30. Maç öncesi Manchester City 7 puanla 5. sırada, Newcastle United 1 puanla 16. sırada bulunuyor. Manchester City, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Newcastle United son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 124 kodlu maçı oynayanlar; Manchester City galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.75, Newcastle United galibiyet oranı 2.70.

Manchester City önceki hafta Southampton mücadelesinde 0-1 kazandı.

Newcastle United ise Chelsea karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Manchester City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Manchester City, kendi sahasında 6 gol attı, 1 gol yedi.

Newcastle United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Newcastle United, 0 gol atarken 0 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ