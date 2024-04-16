Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman? Manchester City- Real Madrid maçı hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Manchester City- Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Hatırlanacağı üzere Madrid'de oynanan ilk maç 3-3 beraberlikle sonuçlanmıştı. Zorlu mücadele öncesinde, "Manchester City- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City- Real Madrid maçı hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Manchester City- Real Madrid maçının oynanacağı tarih...
Manchester City- Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. Erken final olarak nitelenen maçta, galip gelen takım adını yarı finale yazdıracak. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip edecek futbolseverler, "Manchester City- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City- Real Madrid maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Manchester City- Real Madrid maçına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
MANCHESTER CİTY- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
Manchester City- Real Madrid Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşması 17 Nisan Çarşamba saat 22.00'de başlayacak.
MANCHESTER CİTY- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Cıty Of Manchester Stadıum'da oynanacak olan mücadele dijital platform EXXEN'den yayınlanacak.