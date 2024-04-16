Manchester City- Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. Erken final olarak nitelenen maçta, galip gelen takım adını yarı finale yazdıracak. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip edecek futbolseverler, "Manchester City- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City- Real Madrid maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Manchester City- Real Madrid maçına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...