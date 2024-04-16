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        Haberler Spor Futbol Manchester City- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City- Real Madrid maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman? Manchester City- Real Madrid maçı hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Manchester City- Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Hatırlanacağı üzere Madrid'de oynanan ilk maç 3-3 beraberlikle sonuçlanmıştı. Zorlu mücadele öncesinde, "Manchester City- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City- Real Madrid maçı hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Manchester City- Real Madrid maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 23:34 Güncelleme: 16.04.2024 - 23:39
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        Manchester City- Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. Erken final olarak nitelenen maçta, galip gelen takım adını yarı finale yazdıracak. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip edecek futbolseverler, "Manchester City- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City- Real Madrid maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Manchester City- Real Madrid maçına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        MANCHESTER CİTY- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

        Manchester City- Real Madrid Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşması 17 Nisan Çarşamba saat 22.00'de başlayacak.

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        MANCHESTER CİTY- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

        Cıty Of Manchester Stadıum'da oynanacak olan mücadele dijital platform EXXEN'den yayınlanacak.

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