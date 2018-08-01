Manchester saldırısının faili Libya asıllı Selman Abedi'nin 22 Mayıs gecesi Manchester Arena konser salonunun çıkışında üzerindeki el yapımı parça tesirli bombayı patlaması sonucu 7'si çocuk 22 kişi ölmüş, 59 kişi yaralanmıştı.

İngiliz basını tarafından adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırarak verdiği o dönemki haberlerde Abedi'nin Muammer Kaddafi döneminde Libya'dan İngiltere'ye iltica eden bir ailenin 4 çocuğundan biri olduğu ileri sürülmüştü.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Abedi'nin, savaşın patlak verdiği Ağustos 2014'te Libya'da tatilde olduğu, Abedi ile küçük kardeşi Haşim'in, Libya sahilinden Malta'ya nakledilen İngiliz vatandaşlarına katılarak buradan kaçtığı aktarıldı. Haberlerde, İngiliz hükümetinden bir kaynağın, Libya'daki iç savaştan kurtarılan Abidi'nin bu saldırıyı düzenlediği ve donanma tarafından kurtarıldığında radikal olduğunu düşünmediği belirtildi.

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