        Manchester United: 0 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU (Altay'lı Man. United, Arsenal'e mağlup)

        Manchester United: 0 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United sahasında Arsenal'i ağırladı. Mücadeleyi Topçular, 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 21:36 Güncelleme: 17.08.2025 - 21:36
        Altay'lı ManU, Arsenal'e mağlup!
        İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Arsenal, deplasmanda Manchester United'ı tek golle geçti.

        Old Trafford Stadı'na konuk olan Londra ekibi, Riccardo Calafiori'nin 13. dakikadaki kafa golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

        Milli kaleci Altay Bayındır, Manchester United'da karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

