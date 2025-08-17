Manchester United: 0 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United sahasında Arsenal'i ağırladı. Mücadeleyi Topçular, 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Giriş: 17.08.2025 - 21:36 Güncelleme: 17.08.2025 - 21:36
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Arsenal, deplasmanda Manchester United'ı tek golle geçti.
Old Trafford Stadı'na konuk olan Londra ekibi, Riccardo Calafiori'nin 13. dakikadaki kafa golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Milli kaleci Altay Bayındır, Manchester United'da karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ