İngiltere Premier Lig'de Leicester City'yle başarılı bir sezonu geride bırakan ancak A Milli Takım ile EURO 2020'ye veda eden Çağlar Söyüncü için Premier Lig'in dev kulübü Manchester United'ın devreye girdiği belirtildi. İngiliz basınından The Express'in haberine göre Kırmızı Şeytanlar, Leicester ile Çağlar transferini görüşmeye hazır. 25 yaşındaki stoperin İngiltere'de kendisini kanıtladığı ve ManU'nun Real Madrid'den Varane'ı kadrosuna katamaması halinde Çağlar'ı almaya çalışacağı iddia edildi.