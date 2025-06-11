Manchester United oyuncusu Joshua Zirkzee, ligin yorgunluğunu karnavalda attı

Manchester United takımının futbolcularından Joshua Zirkzee, liglerin bitişinin ardından soluğu Barbados'ta aldı. 24 yaşındaki futbolcu, Barbados'un yüksek enerjili Jouvert kutlamalarına katıldı.

Karayipler'deki birçok ülkede yapılan bu geleneksel karnaval kutlaması, Afrika kökenli bir eğlence olarak biliniyor. Katılımcılar, bedenlerini boyayarak sokaklarda dans ediyor.

Hollandalı forvet oyuncusu Joshua Zirkzee de sokakta dans ederek eğlenen bir grubun arasında görüntülendi.

Nijeryalı bir anne ve Hollandalı bir babadan dünyaya gelen Joshua Zirkzee, Alman Bayern München takımında oynadıktan sonra İngiliz Manchester United'a transfer oldu. Zirkzee, aynı zamanda ülkesi Hollanda'nın milli takımında forma giyiyor.