Adana'da eğitimli kaçakçılık köpeği 'Tiryaki, mangal kömürü arasına gizlenmiş kaçak nargile tütünlerini buldu.

İHA'nın haberine göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir TIR'da Türkiye'ye İran'dan sokulan ve Adana'ya getirilen kaçak nargile tütünü olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine güzergahta önlem aldı.

TIR, merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Park Alanına geldiği sırada durdurulup arama yapıldı. Ancak polislerin yaptığı aramada mangal kömürü yüklü TIR'da tütüne rastlanmadı. Bunun üzerine 'Tiryaki' isimli kaçak tütün ve çaya hassas köpek getirildi.

Köpek yapılan aramada mangal kömürü arasında bazı noktalara tepki verdi. Bunun üzerine mangal kömürü torbaları indirildiğinde aralara zulalanmış halde 319 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kaçak tütüne el konuldu.