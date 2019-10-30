Manikür nedir, evde manikür nasıl yapılır?

Manikür tırnak bakımının önemli bir işlemidir. Ölü derilerden kurtulmak ve sağlıklı bir tırnak görünümüne sahip olmak için bu işlem yapılmaktadır. Tırnak bakımı yapılmadan önce tırnakta oje varsa çıkartılır. Sonra tırnak makasıyla tırnak istenen boyutta kesilir. Bir törpü ile aynı yönde tekrarlanarak törpülenir. Cam törpü kullanmak daha sağlıklıdır. Küt ya da yuvarlak şekilde tırnağa törpülenerek şekil verilir.

Törpüleme bitince tırnağın ölü derilerinden kurtulmak için bir kütikül çubuğuyla tırnak üzerindeki deriler geriye itilir. Ondan sonra tırnağın yumuşaması için vazelin veya krem kullanılır. Sonra manikür için hazırlanan su da ( bir kaç damla zeytinyağı ve limon konulabilir) 3 dakika bekletilir. Süre bitince elleri kurulayarak bir et makası yardımıyla ölü deriler kesilerek temizlenir. Fazla derin kesmemeye özen gösterilmelidir. Artık manikür işlemi bitmiştir. Eller nemlendirici sürülerek ovulur isteğe bağlı oje ya da parlatıcı ile renklendirilir.