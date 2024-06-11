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        Haberler Gündem Manisa'da 600 litre kaçak içki ele geçirildi - Güncel haberler

        Manisa'da 600 litre kaçak içki ele geçirildi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 600 litre kaçak içki ile damıtma düzeneği ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 20:35 Güncelleme: 11.06.2024 - 20:35
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        600 litre kaçak içki ele geçirildi
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        Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kabazlı Mahallesi'nde Y.Ö'ye (74) ait ikamete operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada pet şişe ve bidonlarda kaçak yollarla üretilen 100 litre rakı ile 500 litre şarap, 17 kilogram anason, 1 mutfak tüpü ile içki imalatında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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