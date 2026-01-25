23 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 23 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* Ahmet Özer'e 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak'tan 6 yıl 3 ay hapis cezası* B... Daha Fazla Göster Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 23 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* Ahmet Özer'e 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak'tan 6 yıl 3 ay hapis cezası* Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi 13 bin puan ile tarihi zirvesini gördü, Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi 13 bin puan ile tarihi zirvesine çıkarken gram altında 7 bin TL'ye yaklaştı* ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Carney'in Davos'ta "Dünya Trump öncesi uluslararası düzene artık dönmeyecek" sözlerinin ardından Barış Kurulu için Kanada'ya gönderdiği daveti geri çektiğini açıkladı* Beşiktaş, Tammy Abraham transferi için Aston Villa ile pazarlıklarında sona geldi. Aston Villa, Abraham'ı 21 milyon euro ve Yasin Özcan karşılığında kadrosuna kattı* Karaciğer nakli bekleyen oyuncu Ufuk Özkan'a, daha önce rol aldığı bir dizide kamera arkasında çalışan bir kişi donör oldu Daha Az Göster