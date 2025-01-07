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        Manisa'da dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

        Manisa'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde ve çantalarında yapılan aramada para ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 01:31 Güncelleme: 07.01.2025 - 01:40
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        Manisa'da dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama
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        Manisa'da 3 Ocak'ta saat 05.30 sıralarında M.A'nın ikametine gelen şüpheliler, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak "soruşturma" bahanesiyle 48 cumhuriyet altınını alarak evden ayrıldı.

        Dolandırıldığını anlayan M.A, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Manisa Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Ş.A. (30) ve S.T. (27) olduğunu tespit etti.

        AA'nın haberine göre; yapılan çalışmalarda şüphelilerin aynı gün İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan B.A'yı (75) yine aynı yöntemle dolandırarak döviz ve altın aldıkları belirlendi. Ekipler, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin üzerinde ve çantalarında yapılan aramada çok sayıda ziynet eşyası, 5 bin 600 dolar, 450 avro ve 41 bin 200 lira ele geçirildi. İşlemlerinin ardından sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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