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Manisa'da dolu tarım arazilerine zarar verdi

AA

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle evleri su bastı, tarım arazilerinde zarar meydana geldi

Manisa

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle evleri su bastı, tarım arazilerinde zarar oluştu.

Alınan bilgiye göre, ilçede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Namık Kemal Mahallesinde 3 evi su bastı.

Yağış nedeniyle ilçe genelinde sık sık elektrik kesintisi yaşandı.

Sağanak yağış bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Yaklaşık yarım saat etkili olan dolu, çilek bahçeleri ve diğer tarım arazilerine zarar verdi.

Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz, yaptığı açıklamada, "İlçemizde akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık yarım saat ilçe merkezimizde şiddetli dolu yağışı etkili oldu. İlçe merkezimizde 3 evi su bastı. Belediye olarak şu anda tüm ekip ve ekipmanlarımız sahada çalışıyor. Dolu yağışı sebebiyle çilek tarlalarında büyük hasarımız var. Günün aydınlanması ile birlikte hasar tespitleri yapılacaktır." dedi.

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