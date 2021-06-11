İHA

Manisa'da Türk Hava Kurumu İlkokulu'nda rehber öğretmen olarak görev yapan makro fotoğrafçısı Erdem Arif Yiğit halk arasında insan yüzlü örümcek olarak da bilinen köşeli yengeç örümceğini fotoğrafladı.

Yiğit, köşeli yengeç örümceğini, Yunusemre ilçesi Beydere Mahallesi'nde kaydetti.

İHA'nın haberine göre ilk kez 1805 yılında Fransız bilgin Charles Athanase Walckenaer tarafından 'Thomisus Onustus' adıyla tanımlanan, köşeli yengeç örümceği görünüşüyle görenleri şaşırttı.

Yiğit, makro çekim yaparken fark ettiği örümcek türünün insan yüzüne benzediğini görünce hayrete düştüğünü dile getirdi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 5'incisi düzenlenen fotoğraf yarışmasında, bin 112 katılımcı tarafından çekilen 3 bin 829 eser arasından Türk Hava Kurumu İlkokulu Rehber Öğretmeni Erdem Arif Yiğit'ın ’Ormanda Sis’ adlı fotoğrafı birinci seçilmişti.

5 bin TL para ödülü ve TFSF altın madalyasını almaya hak kazanan Yiğit’e ödülünü Ankara’da düzenlenen törenle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli takdim etmişti.