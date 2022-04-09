İşçi servisi şarampole devrildi: 7 yaralı 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Kaza, saat 23.30 sıralarında Yağcılı Mahallesi suçıktı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, santral işçilerini taşıyan M.A.S.'nın (54) kullandığı 45 J 5586 plakalı midibüs, ilçeye bağlı Yağcılı Mahallesi suçıktı mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu yan yattı.

Midibüste bulunan işçiler kendi imkanları ile arka kapıyı açarak dışarıya çıktı. DHA'nın haberine göre; kazada, sürücüyle araçta bulunan Ş.Y.(33), A.C. (29), H.K.(29), A.S.(29), V.G. (29) ve A.K.(30) hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Soma Devlet Hastanesine kaldırılarak ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.