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Manisa'da kardeşini silahla vuran zanlıyı arayan ağabey 2 kişiyi yaraladı

Manisa'da kardeşini silahla vuran kişinin arkasından giden ağabeyin rastgele ateş açması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Manisa'da kardeşini silahla vuran zanlıyı arayan ağabey 2 kişiyi yaraladı
Kardeşini silahla vuran zanlıyı arayan ağabey 2 kişiyi yaraladı
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AA

Alınan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesi Kumludere Caddesi üzerinde, aralarında husumet bulunan Zeynel Ş. (32) ile Ömer D. (25) tartıştı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Ömer D, tabancayla Zeynel Ş'yi yaraladı.

Kardeşi Zeynel Ş'nin silahla vurulduğunu öğrenen ağabey Salih Ş'nin, olayın ardından kaçan Ömer D'nin aralarında bulunduğunu düşündüğü Yunusemre ilçesi Aynı-Ali Mahallesi'ndeki kalabalığa rastgele ateş açması sonucu Ahmet Turgay Ç. ve Rıdvan U. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekipleri, Zeynel Ş, Ahmet Turgay Ç. ve Rıdvan U'yu Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Ahmet Turgay Ç'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaçan Ömer D. ve Salih Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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