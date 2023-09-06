Korkunç olay dün sabah saatlerinde Ümraniye Dudullu Mahallesi'nde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre sabah saat 08.00 sırlarında işe gitmek için evden çıkan A.Y., arkadaşı Hasan Kaymaz’a verdiği aracının sağ yolcu kapısını açık gördü.

Aracın içine bakan A.Y. arkadaşı Hasan Kaymaz’ı yaralı halde buldu. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaymaz, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tüm müdahaleye rağmen 34 yaşındaki Hasan Kaymaz hayatını kaybetti. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Önce A.Y.’nin ifadesi alındı. A.Y. verdiği ifadesinde, aracın kendi üzerine tescilli olduğunu ve olay yeri adresten geçerken arkadaşını yaralı bulduğunu anlattı.

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MESAJLAR KATİLİ ELE VERDİ

Çalışmayı genişleten polis Hasan Kaymaz’ın cep telefonunu inceledi yapılan incelemede bir kadınla mesajlaştığını görüldü. Atılan mesajların içeriğinde, buluşma ve görüşme odaklı mesajlar olduğunu tespit etti. Mesajlaştığı kişinin 25 yaşındaki Merve A. adlı kadın olduğu belirlendi.