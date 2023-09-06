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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da bir adam eski sevgilisi tarafından öldürüldü! Katil mesaj sayesinde yakalandı

        Cinayeti mesajlar çözdü! Eski sevgilisi tarafından öldürüldü

        İstanbul'da araç içinde yaralı bulunan Hasan Kaymaz (34) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bıçakla öldürüldüğü belirlenen Kaymaz'ın incelenen cep telefonundaki son mesajlar katili ele verdi. Kaymaz'ın, elde edilen telefon mesajlarında buluştuğu anlaşılan eski sevgilisi Merve A. adlı kadın tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüpheli polis tarafından yakalandı.

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 06.09.2023 - 13:13 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:14
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        Eski sevgilisi tarafından öldürüldü!
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        Korkunç olay dün sabah saatlerinde Ümraniye Dudullu Mahallesi'nde meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre sabah saat 08.00 sırlarında işe gitmek için evden çıkan A.Y., arkadaşı Hasan Kaymaz’a verdiği aracının sağ yolcu kapısını açık gördü.

        Aracın içine bakan A.Y. arkadaşı Hasan Kaymaz’ı yaralı halde buldu. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kaymaz, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tüm müdahaleye rağmen 34 yaşındaki Hasan Kaymaz hayatını kaybetti. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Önce A.Y.’nin ifadesi alındı. A.Y. verdiği ifadesinde, aracın kendi üzerine tescilli olduğunu ve olay yeri adresten geçerken arkadaşını yaralı bulduğunu anlattı.

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        MESAJLAR KATİLİ ELE VERDİ

        Çalışmayı genişleten polis Hasan Kaymaz’ın cep telefonunu inceledi yapılan incelemede bir kadınla mesajlaştığını görüldü. Atılan mesajların içeriğinde, buluşma ve görüşme odaklı mesajlar olduğunu tespit etti. Mesajlaştığı kişinin 25 yaşındaki Merve A. adlı kadın olduğu belirlendi.

        KATİLİ ESKİ SEVGİLİSİ ÇIKTI

        Bunun üzerine kimliği tespit edilen Merve A. adlı kadın gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan soruşturmada, Merve A., olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Merve A., verdiği ifadesinde, 2 yıl önce eski sevgilisi olduğu Hasan Kaymaz ile konuşmak için buluştuklarını ve daha sonra aralarında çıkan tartışma sonucunda Kaymaz’ı bıçakladığını itiraf etti. Olayda kullandığı bıçağı da çalıştığı iş yerinde bıraktığını söyledi. Soruşturmanın ardından şüpheli adliyeye gönderildi.

        Fotoğraflar: DHA

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        #haberler
        #Hasan Kaymaz
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