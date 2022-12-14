Manisa'da kayboldu... Çipi sayesinde Muğla'da bulundu

Manisa Turgutlu'da veteriner kliniği işleten Aydınkal'ın henüz 3 aylıkken sahiplendiği Golgi'ye Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik kapsamında 3 ay önce çip takıldı. Bir süre sonra yavru köpeği kaybolan Aydınkal, köpeğini bulabilmek için çevresiyle fotoğraflarını paylaştı.

Evrakı düzenledikten kısa süre sonra köpeğin kaybolduğunu anlatan Aydınkal, "Sosyal medyada ve hekimlerimizin olduğu bir WhatsApp grubunda arama çalışması yaptım ama bulamadım. Aradan 3 ay geçtikten sonra Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden görevli meslektaşım beni arayıp adıma kayıtlı çip numaralı bir köpeğin Muğla'da olduğunu söylediğinde çok sevindim" diye konuştu.

Turgutlu'dan 250 kilometre uzaklıktaki Muğla'nın Menteşe ilçesinde sistemde kayıtlı çipin takılı olduğu bir köpeğin bulunduğunu öğrenen Aydınkal, köpeğini teşhis ederek teslim aldı.

Tüm çabalarına rağmen köpeğini bulamayan Aydınkal, 3 ay sonra Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden gelen telefonla sevinç yaşadı.

"Muhtemelen bir aracın çarpmasına bağlı ayağında kırık oluşmuş. Bakımını üstlenen bu hayvansever, tedavisini yaptırdıktan sonra Golgi'yi Muğla'ya götürmüş ve oradaki bir aileye sahiplendirmiş. Muğla'da çipi okutulunca Golgi'nin benim üzerime kayıtlı olduğu anlaşılıyor. Bu şekilde 3 aylık sürenin ardından Golgi ile yeniden kavuştuk."

Golgi'nin şanslı bir köpek olduğunu, kaybolduktan sonra Salihli'de yol kenarında bir hayvanseverin bularak hayatını kurtardığını öğrendiğini dile getiren Aydınkal, şunları anlattı:

"GÜZEL BİR ÖRNEĞİ GÖRÜYORUZ"

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, yürürlükteki uygulamanın ne kadar önemli olduğunu köpek Golgi'nin yeniden bulunmasıyla daha iyi gördüklerine dikkati çekti.

Sistemin hem hastalıkların kontrolü ve takibi hem de hayvan sahiplerinin de gerekli sorumluluğu alması açısından önemli olduğunu belirten Öztürk, "Kedi ve köpeklerde çiplerin okutulmasıyla kolaylıkla sahibine ulaşılma imkanı doğuyor. Böylelikle kedi köpeklerin sahipleri gerekli sorumlulukları taşıyacaklar" ifadelerini kullandı.

Manisa'da 10 bine yakın evcil hayvana çip uygulaması yapıldığını vurgulayan Öztürk, "Bugün burada güzel bir örneği görüyoruz. Kaybolmuş bir köpek, Manisa'nın dışında başka ilde bulunarak sahibine kavuştu" dedi.

Manisa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Merter Yıldız da çip uygulamasının güzel bir sonucuna şahit olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Çip uygulamasıyla çalınma ve kaybolma gibi durumlarda sahiplerine kolayca ulaşabiliyoruz. Köpeğin bulunması, bu sistemin ne kadar doğru işlediğini gösterdi. Halkımızda şöyle bir yaklaşım var; 'Çipleme ne işe yarayacak, sadece kayıt altına almak mı?' Hayır değil, bu noktada çiplemenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Kaybolan, çalınan köpeğimize ulaşabilmek ve kavuşabilmeyi sağlıyor. Bu çiplerle evcil hayvanların hastalık geçmişleri, operasyon bilgileri, aşılama geçmişlerine rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Kayıtlarımızı dijital ortam üzerinden yürütmenin imkanını yakalamış buluyoruz."