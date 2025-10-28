Dün, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından Manisa genelinde yapılan incelemelerde bazı binalarda hafif hasar tespit edildi. Yetkililer, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği için önlem amacıyla kentteki bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verilmesine karar verdi. Buna göre, 28 Ekim 2025 Salı günü Manisa’nın 5 ilçesinde okullar bir günlüğüne tatil edildi. İşte, Manisa’da eğitime ara verilen ilçeler…