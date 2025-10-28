Habertürk
        Manisa'da okullar tatil mi? 28 Ekim 2025 Salı bugün Manisa'nın hangi ilçelerinde kaç günlüğüne okullar tatil edildi??

        Manisa'da okullar tatil mi? 28 Ekim bugün Manisa'nın hangi ilçelerinde kaç günlüğüne okullar tatil edildi??

        Manisa'da okullar tatil edildi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kent genelindeki 26 evde hafif hasar tespit edildi. Buna göre; Manisa'nın 5 ilçesinde bir günlüğüne okullar tatil edildi. İşte, 28 Ekim 2025 Manisa'da okulların tatil olduğu ilçeler

        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 11:51 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:51
        1

        Dün, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından Manisa genelinde yapılan incelemelerde bazı binalarda hafif hasar tespit edildi. Yetkililer, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği için önlem amacıyla kentteki bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verilmesine karar verdi. Buna göre, 28 Ekim 2025 Salı günü Manisa’nın 5 ilçesinde okullar bir günlüğüne tatil edildi. İşte, Manisa’da eğitime ara verilen ilçeler…

        2

        MANİSA'DA 28 EKİM 2025 BUGÜN OKULLAR TATİL EDİLDİ

        Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 5 ilçede eğitime 1 günlük ara verildiğini söyledi. Vali Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kent genelindeki 26 evde hafif hasar tespit edildiğini, taramaların sürdüğünü söyledi.

        Deprem anındaki panik nedeniyle yaralanan 40 kişinin hastanelere başvurduğunu ifade eden Vali Özkan, 39 kişinin taburcu edildiğini kaydetti.

        3

        28 EKİM 2025 MANİSA'DA OKULUN TATİL EDİLDİĞİ İLÇELER

        Özkan, Akhisar, Demirci, Kırkağaç, Soma ve Gördes ilçelerinde eğitime 28 Ekim bugün 1 günlük süreyle ara verildiğini belirtti.

