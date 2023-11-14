Manisa'da zincirleme kaza: 10 yaralı Manisa´nın Turgutlu ilçesinde işçi servisi, hafif ticari araç ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.

Manisa'daki kaza, saat 18.30 sıralarında İzmir - Ankara karayolu üzeri OSB Kavşağı Köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir´den Turgutlu istikametine seyir halinde olan Ramazan Koçyiğit (41) yönetimindeki hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aynı istikamette giden Serdar Çakar (40) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Bu sırada arkalarından gelen Zekeriya Bilge (39) yönetimindeki işçi servisi, önce hafif ticari araca, ardından orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 9´u işçi servisinde olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralılardan Metin Boran (59), Tahsin Boran (23), Hatice Sude (21), Tahsin Çiçek (19), Gamze Çakar (37) Turgutlu Devlet Hastanesine, Raziye Dikdemir (55), Esma Pehlivan (49), Raziye Kıyar (38), Gülşen Çay (45) ve Tuğba Öz (22) ise Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.