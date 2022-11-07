

AKHİSAR, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 6 maçlık yenilmezlik serisi sonrası Çankaya FK'ya 2-0 mağlup olan Akhisarspor'da Ankara deplasmanı dönüşü futbolcularla yönetim arasında yine kriz çıktı. Bu sezon başında aylarca idari krizlerle sarsılan, Başkan Evren Özbey tartışmalı kongrede yeniden göreve seçildikten sonra futbolcuların kazan kaldırdığı Akhisarspor yine karıştı. Çankaya deplasmanı dönüşü Akhisarspor teknik heyeti ve futbolcuları imzalı sosyal medyada yapılan açıklamada, takımın sezon başından beri maaş alamadığı, deplasman dönüşünde kendilerine yemek bile yedirilmediğini iddia edildi.

FUTBOLCULAR: 7 SAATLİK YOLDA YEMEK VERİLMEDİ

Teknik heyetle birlikte yönetime tekrar kazan kaldıran takımın açıklamasında, "Utanarak yazıyoruz, sezon başından beri hiçbir futbolcuya herhangi bir maaş ödemesi yapılmamıştır. Bu süreç 5 aydır devam ediyor ve bugün Ankara'da oynadığımız lig maçından sonra 7 saatlik bir otobüs yolculuğunda tüm kafileye ne yazık ki yemek bile layık görülmemiştir. Bu şartlara rağmen takımdaki tüm oyuncular olarak terinin son damlasına kadar savaşıyor ve Akhisarspor'u yaşatmak için mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

YÖNETİM: 3 MAAŞ ALACAKLARI VAR

Akhisarspor yönetimi ise takımın çıkışı üzerine açıklama yayınlayıp futbolcuların yemek ihtiyaçlarının karşılandığını, oyuncuların 3'er maaş alacağı bulunduğunu savundu. Yönetimin açıklamasında şu cümlelere yer verildi: "Akhisarspor'u yaşatmak için tüm gücüyle mücadele eden yönetim kurulu olarak teknik heyet ve futbolcular tarafından yazıldığı iddia edilen yazıya istinaden bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Takımımız her maç sonrası olduğu gibi maçın hemen ardından yemek yeyip Akhisar'a doğru hareket etmiştir. Yolda ikinci kez yemek için mola verilmiş ancak futbolcularımız tarafından iletilen istek üzerine kafile yemekten vazgeçmiş ve yola devam etmiştir. Maaş konusunda futbolcularımızın geçen yıldan hiçbir alacağı kalmadığı gibi bu yıl 1 maaş ve primler verilmiş, futbolcu kardeşlerimizin yalnızca 3 maaşı beklemektedir. Bununla ilgili de kısa bir zaman sonra en hızlı şekilde ödeme yapılacaktır. Teknik heyetin yalnızca ekim ayı maaşı beklemekte olup, personelin maaşı düzenli ödenmektedir. Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ortadadır. Böyle bir durumda şehrin idari amirleri, iş insanları, sivil toplum kuruluşları birlik olup bu şanlı armaya sahip çıkmak yerine sırtını dönmüş durumdadır. Buna rağmen yönetim olarak Akhisarspor armasını yaşatmak için son gücümüzle mücadele edeceğiz"

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2022-11-07 12:50:18



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