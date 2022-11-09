SMA hastası İrem Nur için gerekli para toplandı, komşuları ve sevenleri meşale yakıp halay çekti

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 2 yaşındaki Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası İrem Nur Çatko'nun tedavisi için gerekli olan 1 milyon 820 bin dolar toplandı. Anne Ceylan Çakto (26) paranın toplandığını sosyal medyadan canlı yayın yaparak duyururken, komşuları ve sevenleri evin önünde meşale yakıp, halay çekerek kutlama yaptı.
Turgutlu'da henüz 2 aylıkken SMA Tip 1 hastalığına yakalanan İrem Nur Çakto için, geçen yıl mayıs ayında yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında yaklaşık 18 ay sonra İrem Nur bebeğin tedavisi için gerekli olan 1 milyon 820 bin dolar toplandı. Anne Ceylan Çakto, paranın toplandığını sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak duyurdu. Bu haberle büyük sevinç yaşayan komşuları ve sevenleri, dün gece ailenin evinin önünde toplanıp, meşale yaktı, halay çekti.
Ceylan Çakto, kampanyanın başından bu yana kendilerine destek olan ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Gerekli işlemlerin başlatıldığını duyuran Çakto, İrem Nur bebeğin tedavisi için Dubai'ye gideceklerini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Ersan ERDOĞAN
2022-11-09 12:34:24
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