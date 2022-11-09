Manisa FK - 23 Elazığ Futbol Kulübü: 3-0

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Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Yusuf Susuz, Muhammet Oğuzhan Öztaş

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Samet Prib, Gakpa (Dk. 73 Mert Ali Özbaykız), Selim (Dk. 59 Oktay), Ba, Grezda (Dk. 46 Diallo), Mehmet, Mert Kuyucu, Fırat (Dk. 73 Fikret), Ayberk (Dk. 59 Muhammet Taha), Kadir

23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ: Eren Yılmaz Şeyhmus, Seyid (Dk. 71 Ömer), İbrahim (Dk. 71 Harun), Ercan, Emre (Dk. 71 Zülfücan), Yusuf, Serdar (Dk. 46 Eren Çinkılınç), Sezer, Feti (Dk. 46 Ahmet), Furkan

GOLLER: Dk. 45+2 Kadir, Dk. 55 Selim, Dk. 71 Fırat (Manisa FK)

SARI KART: Fırat (Manisa FK)

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, evinde 23 Elazığ Futbol Kulübü'nü 3-0 yenerek tur atladı. Ev sahibi ekibin gollerini 45+2'nci dakikada Kadir, 55'inci dakikada Selim, 71'inci dakikada Fırat kaydetti.

32'nci dakikada soldan gelişen Manisa FK atağında Prib'in kestiği topta ceza sahası içinde Selim'in vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

45+2'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Kadir düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

55'inci dakikada sağdan gelen topla ceza sahasında buluşan Selim yerden bir vuruşla fileleri sarst: 2-0.

71'inci dakikada Muhammet Taha´nın ceza sahası dışından şutunda top direkten döndü, Fırat önüne düşen meşin şuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manisa temsilcisi müsabakayı 3-0 kazandı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-11-09 16:08:30



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