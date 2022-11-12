Turgutluspor - Eynesil Belediyespor: 0-1

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

STAT: Turgutlu 7 Eylül

HAKEMLER: Aytaç Geçgel, Hakan Yoldaş, Tahir Yalçın

TURGUTLUSPOR: Fatih Sertan, Özgür, Serhat, Burak Osman (Dk. 59 İlhan), Mustafa (Dk. 86 Emirhan), Noyan, Tolga (Dk. 80 Muhammed Ebrar), Levent (Dk. 80 Ekrem), Berkay, Okan

AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR: Mert Bedirhan Batukan (Dk. 38 Anıl Yiğit), Hakan (Dk. 77 Birkan), Doğukan, Furkan (Dk. 77 Metin), Özcan (Dk. 77 Berkay), Kadir Samet, Selahattin Enes (Dk. 59 Emirhan), Cengizhan, Emre, Bekir Mustafa

GOL: Dk 54 Hakan (Eynesil Belediyespor)

SARI KARTLAR: Tolga, Özgür (Turgutluspor), Emre, Anıl Yiğit, Özcan (Eynesil Belediyespor)

TFF 3´üncü Lig 3´üncü Grup´ta 11´inci hafta mücadelesinde Turgutluspor evinde Amberçay Eynesil Belediyespor´a 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golünü konuk ekip adına 54´üncü dakikada Hakan kaydetti. Bu sonuçla Turgutluspor 15 puanda kalırken, Eynesil Belediyespor 19 puana ulaştı.

4´üncü dakikada Turgutluspor gole yaklaştı. Serhat´ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu kaleci Mert son anda güçlükle önledi.

28´inci dakikada Sertan´ın hatalı geri pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Doğukan´ın vuruşunda kaleci Fatih topu kontrol etti.

43´üncü dakikada Levent´in sağ kanattan ortasına Burak penaltı noktasında gelişine bekletmeden vurdu, top kaleci Mert´te kaldı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

54´üncü dakikada konuk ekip golü buldu. Selahattin´in sol kanattan ortasında Sertan´ın ıskaladığı topa Hakan kafayı vurdu, top kaleci Fatih´in solundan ağlara gitti: 0-1.

61´inci dakikada Mustafa´nın pasında Noyan yaklaşık 25 metreden sert vurdu, kaleci Mert topu güçlükle çeldi.

66´ncı dakikada Serhat´ın köşe vuruşundan ortasında Levent kafayı vurdu, top direğin üstünden az farkla auta gitti.

87´nci dakikada Turgutluspor gole yaklaştı. Serhat´ın kullandığı kornerde Noyan kafayı vurdu, top yan direği sıyırdı.

90+5´inci dakikada Turgutluspor yine gole yaklaştı. Serhat´ın ortasında Özgür kafayı vurdu, kaleye giden topu Mert güçlükle kurtardı.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2022-11-12 16:16:03



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